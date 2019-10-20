تكريم رئيس هيئة قصور الثقافة بمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني

قررت إدارة الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني برئاسة الأستاذة سهير عبد القادر، والمقرر إقامتها في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الحالي بمحافظة أسوان تكريم الدكتور "أحمد عواض" رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وحصل عواض على بكالوريوس المعهد العالي السـينما ونظرًا لكفاءته وتفوقه عين معيدًا بنفـس المعهـد ونال درجة الدكتوراة في مجال الإخراج .

وأخرج العديد من الأفلام من بينها «كذلك في الزمالك، وكلم ماما، وأريد خلعًا، وكتكوت، وبون سواريه».

شغل عواض عددًا مـن المناصب العامـة بـوزارة الثقافـه منهـا رئيـس الإدارة المركزيـة للرقابة على المصنفات الفنية ورئيس المركز القومي للسينما ورئيس قطـاع صنـدوق التنميـة الثقافيـة ويشغل حاليًا منصـب رئيـس مجلـس إدارة الهيئـة العامـة القصـور الثقافـه.

وقـام مـن خلال منصبه الحالـي بالعديـد مـن الاقتراحات منهـا افتتـاح المركـز الثقافي بطنطا، وافتتـاح قصر ثقافـة جمال عبدالناصـر، افتتـاح قصـر ثقافـة شـرم الشـيخ، وأختتم هـذا العـام افتتـاح قصـر ثقافـة دسـوق كمـا قـام عـواض باستحداث مشروعات جديـده الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة مثـل الدمـج الثقافـي وأبدأ حلمـك ومطروح عاصمة الثقافة وحرفه لـكل بيت.

يذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صينى تستمر حتى 31 أكتوبر بمحافظة أسوان تزامنا مع إعلان الرئيس السيسي أسوان عاصمة للشباب الأفريقي ، كما تقام تحت رعاية كل من وزارة الثقافة وزارة السياحة المصرية التي ادرجته بأجندة فعالياتها وكذلك وزارة الشباب والرياضة التي أدرجت المهرجان أيضا في أجندة فعالياتها ووزارة التضامن و الهجرة والآثار والخارجية المصرية بهدف دعم العلاقات المصرية الإفريقية والصينية على الصعيدين الثقافي والسياحي. وكذلك محافظة أسوان التي قدمت كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمهرجان ليكون مهرجانا لأهل أسوان.