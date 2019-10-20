 مرتضى: لن نكمل الدوري إذا تأجل لقاء الأهلي والجونة.. و«الظرف الأمني» يمنع إقامة القمة 28 أكتوبر - بوابة الشروق
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مرتضى: لن نكمل الدوري إذا تأجل لقاء الأهلي والجونة.. و«الظرف الأمني» يمنع إقامة القمة 28 أكتوبر

إبراهيم سعيد
نشر فى : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 2:11 ص | آخر تحديث : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 2:11 ص

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، استحالة إقامة مباراة القمة أمام الأهلي يوم 28 أكتوبر المقبل في ظل استمرار سبب تأجيلها من قبل الجهات الأمنية.

قال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحدث اليوم"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: "الزمالك لن يستكمل مباريات الموسم الجاري من الدوري المصري إذا تأجلت مواجهة الأهلي أمام الجونة".

وأوضح: "الظرف الأمني الذي تسبب في تأجيل مباراة القمة من قبل ما زال قائمًا، ولذلك من المستحيل أن نلعب القمة يوم 28 أكتوبر".

واختتم: "إذا تم تأجيل مباراة الأهلي والجونة فالزمالك لن يستكمل الدوري، المباراة ستقام (غصب عن الفريقين)".

يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي، كان قد أعلن في بيان رسمي، رفضه التام لخوض أي مباراة في الدوري المصري قبل إقامة مباراته أمام الزمالك والتي تم تأجيلها لأجل غير مسمى.


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