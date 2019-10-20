محافظ الغربية: ضبط 342 مخالفة تموينية خلال 4 أيام

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قامت محافظة الغربية، بالتنسيق مع مديرية التموين ومديرية الطب البيطري ومباحث التموين بتنظيم عدة حملات، أسفرت عن تحرير 342 مخالفة تموينية خلال 4 أيام منذ الأربعاء الماضي وحتى أمس السبت.

وفي مركز مدينة المحلة الكبرى تم تحرير 85 مخالفة تموينية تمثلوا في (39 مخالفة بالمخابز - 46 مخالفة بالأسواق)، كما تم تحرير 68 مخالفة تموينية في مركز ومدينة طنطا تمثلوا في (25 مخالفة بالمخابز – 38 مخالفة بالأسواق – 5 مخالفات بمحطات الوقود والبوتجاز).

بينما تم تحرير 20 مخالفة تموينية في مركز ومدينة كفر الزيات تمثلوا في (7 مخالفات بالمخابز - 13 مخالفة بالأسواق)، أما في مركز ومدينة سمنود تم تحرير 18 مخالفة تموينية بالمخابز.

وفى مركز ومدينة زفتي تم تحرير 17 مخالفة تموينية تمثلوا ( 10 مخالفات بالمخابز – 7 مخالفات بالأسواق)، أما في مركز ومدينة السنطة تم تحرير 20 مخالفة تموينية تمثلوا في (15 مخالفة بالمخابز – 5 مخالفات بالأسواق).

بينما تم تحرير 24 مخالفة تموينية في مركز ومدينة بسيون تمثلوا في ( 17 مخالفة بالمخابز – 7 مخالفات بالأسواق ).

وفي مركز ومدينة قطور تم تحرير 33 مخالفة تموينية تمثلوا في (18 مخالفة بالمخابز – 15 مخالفة بالأسواق).

كما أسفرت حملات مديرية التموين المفاجئة عن تحرير57 مخالفة تموينية تمثلوا في (11 مخالفة بالمخابز – 44 مخالفة بالأسواق – مخالفتان بمحطات الوقود والبوتجاز).

ونتيجة لهذه الحملات المكثفة وتحرير المخالفات السابقة تم ضبط (1000 رغيف مدعم – 46 شيكارة دقيق بلدى مجمعة -65 كليو لحوم مذبوحة خارج السخانة - 82 علبة بخور مجهولة المصدر).

وفي السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية على استمرارية هذه الحملات بصفة يومية لمتابعة حالة الأسواق، والتأكد من جودة المعروضات وكذا متابعة كافة أماكن بيع السلع الغذائية، للتأكيد على إتباع كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.



