مقتل 4 في أعمال شغب في بنجلاديش بسبب منشور على فيسبوك ينتقد المسلمين

ذكرت شرطة بنجلاديش أن منشورا مسيئا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن الإسلام والنبي محمد، أثار أعمال شغب في جنوب بنجلاديش، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مئات من المسلمين في بلدة برهان الدين، فيما حاول رجال الشرطة قمع المظاهرات، طبقا لما ذكره رجل الشرطة مهيمن الإسلام.

وأضاف أن رجال الشرطة أطلقوا النيران مع الرصاص المطاطي بعد أن تحولت المظاهرات إلى أعمال عنف، مما أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص.

وقال مباشري حسن، أحد المسؤولين في منشأة صحية محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) هاتفيا إن اثنين من هؤلاء الذين تم استهدافهم، لقيا حتفهما في الموقع.

وأضاف أنه تم نقل ثلاثة أشخاص آخرين تعرضوا لإصابات خطيرة إلى مستشفى أكبر في منطقة بهولا.

وذكر راثيندرا ناث روي، كبير المسؤولين الطبيين في المنطقة ان اثنين آخرين توفيا في وقت لاحق في تلك المستشفى.

وكان المتظاهرون ومعظمهم من المسلمين المحافظين قد غضبوا بسبب رجل هندوسي محلي، يزعم أنه انتقد النبي محمد وأصغر بناته في منشور على موقع "فيسبوك" أمس السبت.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت الرجل الهندوسي، الذي يُزعم أنه وضع المنشور. وقال إنه تم اختراق حسابه.