كامل الوزير: لو ماعملناش كباري يقولوا سايبين الدنيا تضرب تقلب والمرور مش مظبوط ولو عملنا يقولوا ليه؟

توجه الإعلامي عمرو أديب، بالسؤال للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قائلا: «ترد تقول إيه للي بيهاجموا إنشاء الكباري وبيسألوا الفلوس دي جت منين؟».

ورد الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الاثنين، قائلا: «لو عملنا طرق وكباري وأنفاق ولمينا بلدنا عشان نخدم التنمية الشاملة للدولة ونسهل حركة المواطنين يقولوا بتعملوا كباري ليه وبتجيبوا فلوس منين؟ ولو ماعملناش يقولوا سايبين الدنيا تضرب تقلب والمرور مش مظبوط والناس بتموت وتعطل وتصرف بنزين زيادة».

وتابع أن ما يحدث نتيجة العشوائية السابقة في التخطيط وعدم الالتزام باشتراطات البناء، وبالتالي مضاعفة أعداد السكان والسيارات، موضحا أنه كان لا بد من حلول جذرية.

وأشار إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرصف الطرق الداخلية داخل القرى والمدن وبين القرى والمدن، لافتًا إلى أن تكلفة هذا المشروع تقدر بنحو 37 مليار جنيه مصري.