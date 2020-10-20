سلاف فواخرجي تنافس في رمضان المقبل بالكندوش

تنافس الفنانة السورية سلاف فواخرجي في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "الكندوش"، من تأليف حسام تحسين بيك، وإخراج سمير حسين، والذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان أيمن زيدان، وكندا حنا، وفاتح سلمان، وصفاء سلطان، وشكران مرتجي.

ونشرت "فواخرجي" صورة تجمعها بزيدان عبر صفحتها بموقع "فيسبوك "، وعلقت عليها قائلة: "مع الرجل الشجاع الذي ليس له نهاية.. مجددًا في الكندوش قريبًا".

وكان مسلسل "شارع شيكاغو" هو آخر مشاركات سلاف فواخرجي في الدراما التلفزيونية، والذي عرض مؤخرًا على إحدى القنوات المشفرة، من إخراج محمد عبد العزيز.