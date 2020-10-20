 الأهلي يدخل معكسرا مغلقا مبكرا استعدادا لمواجهة الإياب أمام الوداد - بوابة الشروق
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الأهلي يدخل معكسرا مغلقا مبكرا استعدادا لمواجهة الإياب أمام الوداد

عمرو فهمي
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 9:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 9:36 م

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا ابتداءً من غدٍ ‏الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الوداد المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا.‏

ويخوض الأهلي مرانه في الخامسة عصر غدٍ على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يعلن الجهاز ‏الفني قائمة الفريق للدخول في معسكر يستمر لمدة 48 ساعة قبل المواجهة المرتقبة أمام الوداد.‏

ويجري الأهلي مسحة طبية غدًا على هامش المران، وفقًا للبروتوكول الطبي للاتحاد الإفريقي لكرة ‏القدم.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد في جولة الذهاب بهدفين دون رد مساء يوم السبت ‏الماضي على ملعب محمد الخامس، واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم، بعد فترة راحة استمرت ‏يومين عقب العودة من المغرب استعدادًا لمباراة العودة.‏


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