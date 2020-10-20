 السيسي يصدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد - بوابة الشروق
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السيسي يصدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد

محمد نابليون
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 12:12 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 12:12 ص

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ويستهدف القانون -وفقاً لمذكرته الإيضاحية- دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

وإلى نص القانون:-

 

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