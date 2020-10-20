البرهان يعرب عن تقديره لترامب للإقدام على إزالة السودان من قائمة الإرهاب

أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن تقديره العظيم وتقدير الأمة السودانية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب وللإدارة الأمريكية لـ "إقدامهم على إتخاذ خطوة بناءة لإزالة إسم السودان من قائمة الدول التي ترعي الإرهاب".

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الاثنين، "وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تحرز تقدما كبيرا، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم، وبمجرد الإيداع، سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أخيرًا، العدالة للشعب الأمريكي وخطوة كبيرة للسودان".

وقال البرهان - في بيان - إن تلك الخطوة يتأكد فيها التقدير الكبير للتغيير التاريخي الذي حدث في السودان ولنضال وتضحيات الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة.