رئيس وزراء اليابان يصل إندونيسيا لإجراء محادثات حول التعاون الاقتصادي والأمني

وصل رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا إلى إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع الرئيس جوكو ويدودو بشأن التعاون الاقتصادي وسط جائحة فيروس كورونا وتعزيز العلاقات الأمنية مع مجموعة العشرين الرئيسية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن هذه الزيارة تأتي في الوقت الذي يسعى فيه سوجا في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه في 16 سبتمبر المنصرم، إلى تعزيز رؤية "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، وهي استراتيجية تهدف إلى مواجهة نفوذ الصين المتزايد في المنطقة.

وغادر سوجا عاصمة فيتنام هانوي صباح اليوم حيث التقى بنظيره الفيتنامي نجوين شوان فوك في اليوم السابق. ومن المقرر أن يختتم رئيس الوزراء الياباني بزيارة إندونيسيا رحلته التي تستغرق أربعة أيام حتى غد الأربعاء.

ومن المتوقع أن يناقش سوجا وجوكو استئناف السفر بين بلديهما -الذي تم تعليقه فعليًا بسبب أزمة كوفيد-19- بالإضافة إلى التعاون في تطوير البنية التحتية مثل السكك الحديدية والموانئ.

ويسعى سوجا أيضا إلى تأكيد الخطط لعقد ما يسمى باجتماع "اثنين زائد اثنين" بين وزيري الخارجية والدفاع في البلدين في وقت مبكر لتعزيز التعاون الأمني.

واتفقت اليابان وفيتنام في وقت سابق من حيث المبدأ على اتفاقية من شأنها أن تمكن طوكيو من تصدير المعدات الدفاعية والتكنولوجيا إلى البلاد. كما اتفق سوجا وفوك على استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين بلديهما في وقت مبكر.

وتأتي زيارة سوجا إلى البلدين في الوقت الذي يدفع فيه الإصرار البحري المتزايد للصين اليابان إلى طلب الدعم من الدول ذات التفكير المماثل في جنوب شرق آسيا.