مقتل 12 فردا من الشرطة الأفغانية في انفجارين بإقليم نيمروز جنوبي البلاد

أعلن مسؤول محلي في أفغانستان، مقتل 12 فردًا من قوات الشرطة في انفجارين وقعا اليوم الثلاثاء في إقليم نيمروز جنوبي البلاد.

وقال عضو مجلس إقليم نيمروز نعمة الله صديقي -وفقًا لقناة (طلوع نيوز) الأفغانية- "إن الانفجارين وقعا بالقرب من مركز منطقة كانج بالإقليم، حيث أن الانفجارين نجما عن قنبلتين تم زرعهما على جانب الطريق".

وأضاف صديقي: "أن الانفجار الأول حدث بعدما ضربت قنبلة على الطريق سيارة هامفي تابعة للشرطة الأفغانية؛ ما أدى إلى مقتل 5 أفراد من الشرطة".

وأشار إلى أن الانفجار الثاني وقع إثر انفجار قنبلة على الطريق أيضًا في مركبة تابعة للشرطة تحمل 7 عناصر من الشرطة، بينهم قائد شرطة منطقة "كانج" فايز محمد حوتاك؛ موضحًا أن الضحايا كانوا في طريقهم إلى موقع الانفجار الأول ولقوا مصرعهم جميعا جراء الانفجار.

يأتي ذلك في أعقاب وقوع انفجارين مماثلين صباح اليوم في إقليم "ميدن وردك" بوسط البلاد راح ضحيتهما 5 مدنيين وأصيب 9 آخرون.