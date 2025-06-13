وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر الجمعة، بأنه «ناجح جدًا»، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل واضح.

وقال في تصريحات لشبكة «CNN»، مساء اليوم: «بالطبع، نحن ندعم إسرائيل بشكل واضح، ودعمناها كما لم يدعمها أحد من قبل».

وأشار إلى أن «إيران كان عليها الاستماع إلى تصريحاته بشأن التوصل إلى اتفاق نووي»، مضيفًا: «كما تعلمون، لقد أعطيتهم مهلة لمدة 60 يومًا، واليوم هو اليوم 61».

وأضاف: «عليهم (الإيرانيون) الآن الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان.. فالمتشددون لقوا حتفهم»، دون تحديد الأشخاص الذين يعنيهم.

وبسؤاله عن مقتل هؤلاء الأشخاص نتيجة للهجوم الإسرائيلي الليلة الماضية، رد ترامب ساخرًا: «لم يموتوا من الإنفلونزا، ولم يموتوا من كوفيد».

وتتصاعد التوقعات بهجمات متبادلة بين طهران وتل أبيب، بعد غارة جوية إسرائيلية واسعة النطاق استهدفت مواقع نووية وعسكرية في طهران فجر الجمعة، أسفرت عن مقتل قادة بارزين وعلماء نوويين.

وأفادت وكالة «فارس» الإيرانية بمقتل اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري، واللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة، إلى جانب علماء نوويين مثل محمد مهدي طهرانجي، فريدون عباسي دواني، وأحمد رضا ذو الفقاري.

كما أعلنت إيران تعيين اللواء أحمد وحيدي قائدًا للحرس الثوري والأميرال حبيب الله سياري رئيسًا مؤقتًا لهيئة الأركان، في محاولة لإعادة تنظيم القيادة العسكرية وسط حالة الطوارئ.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية «كان» أن الهجوم، المُسمى «عملية الأسد الصاعد»، استهدف 10 علماء نوويين وقادة عسكريين، واصفة إياه بـ«البداية فقط».

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أن الهجوم استهدف «قلب البرنامج النووي الإيراني»، بما في ذلك منشأة نطنز، محذرًا من استمرار العمليات «حسب الحاجة».

في المقابل، تعهد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بـ«عقاب قاسٍ»، بينما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة أبو الفضل شكارشي عن رد «حاسم».