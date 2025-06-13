أرنولد يخوض مرانه الأول مع ريال مدريد

أجرى ترينت ألكسندر أرنولد، ثاني صفقات ريال مدريد لكأس العالم للأندية، أول تدريب له مع الفريق الملكي في مدينة فالديبيباس الرياضية، تحت إشراف المدرب تشابي ألونسو.

وتعرف أرنولد على زملائه الجدد، وأظهر جاهزيته البدنية الكاملة لظهوره الأول، الأربعاء المقبل، في مباراة الهلال السعودي بكأس العالم للأندية.

وبعد يوم واحد من لحظة لا تنسى في مسيرته، حينما وقع عقده مع ريال مدريد، وحضر فعالية لتقديمه وهو محاط بعائلته، انضم أرنولد إلى مران ريال مدريد، صباح اليوم الجمعة.

ووصل اللاعب الإنجليزي في وقت مبكر من صباح اليوم، حيث التقى لأول مرة وجها لوجه مع مدربه الجديد، تشابي ألونسو، الذي تحدث معه هاتفيا قبل انضمامه إلى الملكي، بعد قرار إنهاء مسيرته مع ليفربول.

وبمساعدة جود بيلينجهام، صديقه المقرب الذي يشاركه التجارب مع منتخب إنجلترا، التقى أرنولد بزملائه الجدد في غرفة الملابس، وشاركهم أول جلسة تدريبية، حيث بدأ في التعرف على أسلوب ألونسو.

وأظهر أرنولد، لياقة بدنية جيدة في أول حصة تدريبية له بعد أن لعب 26 دقيقة فقط في مباريات منتخب إنجلترا.

وقد لعب هذه الدقائق، السبت الماضي، في الفوز الصعب على أندورا في تصفيات كأس العالم 2026، ولم يشارك الثلاثاء الماضي، في المباراة الودية التي منيت فيها إنجلترا بهزيمة مفاجئة على ملعب سيتي جراوند في نوتنجهام أمام السنغال.

وسيكون أرنولد متاحا أمام تشابي ألونسو كلاعب أساسي في مركز الظهير الأيمن في أول تشكيلة أساسية له كمدرب للملكي، الأربعاء المقبل، في المباراة الأولى لفريقه في كأس العالم للأندية.

ويشهد داني كارفاخال، المرحلة الأخيرة من تعافيه من إصابة خطيرة في الركبة قلصت موسمه، وينبغي أن يستعيد لياقته وإيقاعه تدريجيا.