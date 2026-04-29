وزير الخارجية البحريني يبحث في نيويورك مستجدات الأوضاع وتداعيات إغلاق مضيق هرمز

بحث الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، خلال لقائه، في مقر الأمم المتحدة نيويورك اليوم الثلاثاء، مع الدكتورة فارسـين أغابكيـان شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات مجلس الأمن بنيويورك، أوجه العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، وسبل تطوير التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

كما استعرض الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء البحرينية- مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتداعيات اغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية على الأمن والاستقرار الاقليمي والاقتصاد العالمي، والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر إزاء الجهود التي يقوم بها مجلس السلام لمتابعة تنفيذ بنود خطة السلام في غزة لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار في القطاع وإيصال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات السكان المدنيين.

وفي سياق متصل ، التقى وزير الخارجية البحريني في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، مع بابلو كويرنو وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في الأرجنتين، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات مجلس الأمن بنيويورك.

وتم خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين، وسبل تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تم مناقشة المستجدات الإقليمية، والاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وتداعيات اغلاق إيران لمضيق هرمز على الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.