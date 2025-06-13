قادة أيرلندا قلقون بشدة بسبب الهجمات الإسرائيلية على إيران

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أعرب رئيس الوزراء الأيرلندي ونائبه عن "قلقهما الشديد"، بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران.

وشنت إسرائيل ضربات على طهران في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة، مستهدفة البرنامج النووي في البلاد وأججت المخاوف من نشوب صراع واسع النطاق .

وقال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن إن هناك حاجة إلى الاستقرار ودعا إلى استخدام النهج الدبلوماسي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأضاف: "أدعو الجميع في الشرق الأوسط إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد".

وتابع قائلا: "إن المنطقة والعالم في حاجة إلى الاستقرار. يتعين أن تكون الدبلوماسية هي الطريق الأوحد للمضي قدما".

وذكر نائب رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس أن المزيد من التصعيد سيمثل خطرا من "تداعيات إقليمية" ستكون "كارثية".