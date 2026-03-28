العراق يغلق أجواءه 72 ساعة إضافية وسط تصاعد التوتر الإقليمي

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم السبت، تمديد إغلاق الأجواء العراقية لمدة 72 ساعة.

وأشارت، في بيان، إلى تمديد إغلاق الأجواء أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، اعتبارًا من ظهر اليوم وحتى الساعة 12:00 من ظهر الثلاثاء، كـ«إجراء احترازي مؤقت».

وأوضحت أن القرار يأتي استنادًا إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية، على أن يُعاد تقييمه وفقًا للمستجدات، مع إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقًا.

ولا يزال السفر الجوي الدولي يعاني من اضطرابات شديدة، حيث يواجه كثير من المسافرين صعوبات في الوصول إلى وجهاتهم كما كان مقررًا، بعد أن أدت الحرب مع إيران إلى إغلاق مطارات رئيسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك دبي والدوحة وأبوظبي.

وألغت أكبر شركة طيران يونانية رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت وعمان حتى 22 أبريل، وإلى أربيل وبغداد حتى 24 مايو، كما ألغت الرحلات إلى دبي حتى 19 أبريل، وإلى الرياض حتى 18 أبريل.

ومددت شركة الطيران الاقتصادي السعودية «فلاي ناس» تعليق رحلاتها إلى دبي وأبوظبي والشارقة والدوحة والبحرين والكويت والعراق وسوريا حتى 31 مارس الجاري.

فيما أعلنت شركة الطيران الإماراتية أنها تعمل بجدول رحلات محدود بين أبوظبي وعدد من الوجهات المحددة.