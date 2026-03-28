وفاة 22 شخصا بعد جنوح قارب مهاجرين وإنقاذ 26 جنوب كريت اليونانية

جنح قارب يحمل مهاجرين جنوب جزيرة كريت اليونانية، مما أدى إلى وفاة 22 شخصا، طبقا لما ذكره ناجون، خلال رحلته التي استمرت عدة أيام في البحر، بينما تم إنقاذ 26 شخصا.

وذكر خفر السواحل أنه تم إبلاغ السلطات ظهر أمس الأول الخميس بوجود قارب على بعد 52 ميلا بحريا جنوب مدينة إيرابيترا جنوب شرق جزيرة كريت، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم السبت.

وعثرت سفينة تابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" على القارب وأنقذت 24 رجلا وامرأة وقاصرا ونقلتهم إلى ميناء كالوي ليمينس في جزيرة كريت قبل أن يتم نقلهم إلى مدينة هيراكليون، عاصمة جزيرة كريت. وكان اثنان يحتاجان إلى علاج بالمستشفى.

وقال ناجون، إن القارب غادر من مدينة طبرق الليبية الساحلية في 21 مارس وعلى متنه 48 شخصا.

وتابع الناجون أنه تقطعت بهم السبل لمدة ستة أيام بدون طعام ولا ماء، وتوفي 22 راكبا بسبب المشكلات التي تعرضوا لها وتم إلقاء جثثهم من القارب في البحر.

وقال بعض الناجين إنهم دفعوا مبالغ تتراوح ما بين 7100 إلى 8500 يورو للوصول إلى اليونان.

وألقت السلطات القبض على شخصين يشتبه أنهما من مهربي البشر، يبلغان 19 و22 عاما وكلاهما من جنوب السودان، مع استمرار التحقيق.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وصل نحو 42 ألف مهاجر إلى الجزر اليونانية بالقوارب العام الماضي. وبحسب أرقام المفوضية، لقي إجمالي 107 أشخاص حتفهم في شرقي البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،، توفي 378 مهاجرا العام الماضي في عمليات عبور لوسط البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من سواحل ليبيا وتونس في طريقهم إلى جنوب أوروبا بما في ذلك اليونان.