بولندا:ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 192 ألفا و539 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بولندا إلى 192 ألفا و539 حالة، وذلك عقب تسجيل 9 آلاف و291 حالة إصابة جديدة.

وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 3 آلاف و721 حالة، وذلك عقب تسجيل 107 حالات وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.