 بولندا:ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 192 ألفا و539 حالة - بوابة الشروق
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بولندا:ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 192 ألفا و539 حالة

وارسو - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 1:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 1:03 م

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بولندا إلى 192 ألفا و539 حالة، وذلك عقب تسجيل 9 آلاف و291 حالة إصابة جديدة.

وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 3 آلاف و721 حالة، وذلك عقب تسجيل 107 حالات وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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