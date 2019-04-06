قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن الزواج تحت سن 18 عامًا كانت ظاهرة في مصر، مشيرًا إلى أنه يؤيد رفع سن الزواج للذكر إلى 21 عامًا دون الأنثى.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن «رفع سن الزواج من 16 إلى 18 عامًا أدى إلى فجوة ونسبة عقود عرفية كبيرة»، معقبًا: «الشعب المصري ملوش كتالوج يبحث عن المخالفة ويفعلها وليكن ما يكون».

وأشار إلى أن الفتاة في سن الـ16 عامًا لا تعلم شيئًا عن المسؤولية والأسرة وتربية الأطفال؛ وخاصة أنها في تلك المرحلة تعتمد على والديها، قائلًا إن تحديد سن الزواج للفتاة بداية من 18 عامًا معقول.

وذكر أن الأم تعلم ابنتها بعد أن تبلغ من العمر 18 عامًا كيفية التعامل داخل المنزل وخاصة في الريف؛ لأنها تطبخ وتتولى شؤون المنزل وتتحمل مسؤولية منزل عائلة بالكامل، مضيفًا أنها في سن الـ16 عامًا لا تعي شيئًا.

ولفت إلى أن الفتى في سن الـ18 عامًا لا يعلم شيئًا عن إدارة المنزل، متابعًا: «الزوج الذي يمضي على القايمة في سن 18 عامًا هل يتحمل أمانة؟ سن الرشد 21 عامًا فكيف يُحاكم في هذه الحالة؟».