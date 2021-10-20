 سفير ألمانيا في ليبيا: مستعدون للتعاون مع أي سلطات تفرزها الانتخابات القادمة - بوابة الشروق
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سفير ألمانيا في ليبيا: مستعدون للتعاون مع أي سلطات تفرزها الانتخابات القادمة


نشر في: الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 6:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 6:35 م

أكد السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، استمرار بلاده في العمل من أجل دعم المسار السياسي الهادف لتحقيق الاستقرار في ليبيا، واستعدادها للتعاون مع أي سلطات تفرزها الانتخابات الليبية القادمة.

جاء ذلك ضمن لقاء جمعه مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء تناولا فيه مناقشة آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا، لاسيما ملف الانتخابات المزمع عقدها في كانون أول/ديسمبر القادم.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي فقد أشاد اللافي بالدور الإيجابي لألمانيا تجاه الملف الليبي، من خلال برلين 1 و 2، ونجاحها في جمع الفرقاء الليبيين، وسعيها منذ البداية لاعتماد الحلول السلمية في القضية الليبية.

وأفاد اللافي بأن المجلس الرئاسي عاقد العزم على المضي في طريق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، جنباً إلى جنب مع مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، مجدداً دعوته لجميع الأطراف الدولية للمساهمة في إنجاح المسار السياسي لتجاوز هذه المرحلة.

بدوره أشاد سفير ألمانيا، بجهود إطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، والاستمرار في الدفع نحو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.


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