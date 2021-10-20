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توهج محمد صلاح نجم ليفربول، وقاد فريقه لانتصار هام على أتليتكو مدريد بثلاثية مقابل هدفين، في مباراة الجولة الثالثة من دوري من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز صلاح هدفين وحقق رقما قياسيا جديدا مع ليفربول ليواصل التألق خلال الموسم الحالي.

وشهدت المواجهة أكثر من رقم مميز نرصده في التقرير التالي..

** بات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية، بعد تسجيله ثنائية ضد أتليتكو.

** لأول مرة يسجل ليفربول هدفين ويستقبل هدفين في الشوط الأول من مباراة دوري أبطال أوروبا.

** أصبح صلاح مسجلا لـ 31 في دوري أبطال أوروبا ليصبح الهداف التاريحي للريدز بتلك المسابقة بكل أدوارها متفوقا على ستيفين جيرارد الذي سجل 30 هدفا في الأدوار التمهيدية والإقصائية لدوري الأبطال.

** بات ليفربول الفريق الإنجليزي الثاني الذي يستطيع الانتصار على أتليتكو مدريد بملعبه بعد تشيلسي.

** وأصبح ليفربول أول ناد يسجل ثلاثية بمرمى أتليتكو مدريد على ملعبه في دوري أبطال أوروبا في حقبة دييجو سيميوني.

ورفع ليفربول رصيده للنقطة التاسعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة، وفي حالة انتصاره باللقاء القادم على أتليتكو في ملعب أنفيلد يضمن التأهل مباشرة لدور الـ16 من البطولة.