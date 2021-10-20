تكريم الحاصلين على دبلومة تخطيط مياه الشرب والصرف الصحي من مدينة زويل

شهد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فعاليات احتفالية تسليم شهادات دبلومة تخطيط خدمة الشرب والصرف، من خلال بروتوكول التعاون المشترك بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبرنامج الهندسة البيئية التابع لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجي.

وأضاف رسلان، أن ذلك بحضور الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتورة مها خلاف مدير برنامج إدارة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمود عبدربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدينة زويل، والدكتور مصطفى موسى رئيس برنامج الهندسة البيئية جامعة زويل.

وقال رسلان، إن الاحتفالية بهدف تكريم أكثر من 125 من مهندسي مجالات التخطيط بالشركة وشركاتها التابعة، تم تأهيلهم من خلال بروتوكول تعاون مشترك بين الجهات الثلاث لتدريب وبناء القدرات لديهم، في مجالات مشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة المشروعات المتكاملة.

وأوضح رسلان، أن البروتوكول يأتي في إطار منهجية تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، واستكمالا لمشروع تطوير ورفع قدرات المهندسين، الذي نفذته المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة من 2011 إلى 2018، لبناء منظومة دعم اتخاذ القرارات لأنظمة خدمة الشرب والصرف.

وأشار إلى أن الشركة القابضة تضع أولوية قصوى للمخطط العام الذي يحدد احتياجات كل محافظة من المياه والصرف، ويتم تحديثه باستمرار، وبناء عليه يتم وضع الخطة الإستثمارية وفقا للأولويات، كما كان له دور هاما فى التكامل، وسرعة تحديد المشروعات المخططة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

ولفت إلى أن العنصر البشري أحد الركائز الأساسية لتحسين الخدمات في ظل احتياجات القطاع المتزايدة، متقدما بالشكر للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومدينة زويل على المجهود المقدم خلال البرنامج، فى تأهيل مهندسين معتمدين قادرين على مواكبة آليات العمل المتطورة.

من جانبها قالت مها خلاف، إن فعاليات اليوم، أحد ثمار برنامج إدارة المياه والصرف الصحي الذى قام بإبرام اتفاقية تعاون مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ( برنامج الهندسة البيئية ) باعتبارها جامعة رائدة في مصر تقدم دورا محوريا في تعليم وتدريب الطلاب الجامعيين عمليًا، وتساهم بدورها في التعامل مع التحديات القومية وتنمية وتطوير المجتمع وخاصة في مجال إمدادات المياه والصرف الصحي.

وأشارت إلى أن البرنامج التأهيلي لمهندسي التخطيط ساهم فى بناء منظومة لقياس قدرات وتقييم واعتماد المهندسين الذين تم تدريبهم مسبقا من خلال البرنامج، وتعكس هذه الشهادة مدى استيعاب المفاهيم المختلفة لمنظومة دعم اتخاذ القرارات لأنظمة مياه الشرب والصرف الصحي وتعزز قدراتهم المهنية في عملهم.

وأوضح الدكتور محمود عبد ربه، أن مدينة زويل تمضي فى تحقيق رؤية العالم الدكتور الراحل أحمد زويل بتوظيف مخرجات البحث العلمى والأكاديمي واقتصاديات المعرفة كمحور يتفق مع رؤية مصر الجديدة والتنمية الشاملة التى يشهدها المجتمع المصرى.

وأضاف أن المدينة تتألف من 3 مكونات هى: جامعة العلوم والتكنولوجيا والمركز البحثي، ووادي التكنولوجيا والمعرفة، وتتكامل الأقسام لإمداد وتطوير الخدمات للجمهورية والعالم أجمع كأحد الأهداف الرئيسية فى النهوض بالصناعة المصرية من خلال الأبحاث العلمية والعملية، مؤكدا الترحيب الدائم بالتعاون مع الشركة القابضة وشركاتها التابعة لدورها الهام فى هذا القطاع الحيوى والاستراتيجي.

من جانبه قال الدكتور مصطفى موسى، مدير برنامج الهندسة البيئة بجامعة زويل، إنه تم تنفيذ 7 دورات متتالية مكثفة على ثلاثة برامج منفصلة، صرف صحي ومياه الشرب وإدارة المنظومة على المستوى القومي، لتأهيل أكثر من 120 مهندسا فى مجال التخطيط بـ22 محافظة.

وسلم المهندس ممدوح رسلان، شهادات التكريم للمحاضرين من مدينة زويل، ومهندسي الشركة القابضة وشركاتها التابعة الحاصلين على دبلومة تخطيط مياه الشرب والصرف الصحي.