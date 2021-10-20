شرطة الخيالة بالإسكندرية تقضي على كلب ضال عقر 37 شخصا بينهم تلاميذ وأولياء أمور

تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة شرطة الخيالة في الإسكندرية، بالتنسيق مع مسئولي حي العجمي، ومديرية الطب البيطري، اليوم الأربعاء، من القضاء على كلب ضال "مسعور"؛ بعد عقره 37 شخصًا من سكان منطقة الكيلو 21 بينهم تلاميذ مدارس، وأولياء أمورهم.

وجاءت عملية التخلص من الكلب "المسعور"، بعد أن حاول مطاردة أحد المارة من المواطنين مجددًا، بعد أن هرب إلى منطقة الهانوفيل، لكن تمت محاصرته داخل أحد المنازل، الكائنة في شارع خير الله، حتى حضرت شرطة الخيالة، والطب البيطري، وحي العجمي، وتم القضاء عليه.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، أمس الثلاثاء، إخطارًا من قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود إشارة من مستشفى العامرية العام، حول وصول 37 حالة عقر من كلب "مسعور"، وتم إسعافهم، وتم خروجهم عقب إعطائهم المصل المضاد للعقر.

وبانتقال الشرطة رفقة أطباء مديرية الطب البيطري إلى المستشفى، تبين من الفحص وأقوال المصابين أن كلب "مسعور" طاردهم في منطقة الـ21 التابعة لحي العامرية، ما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين، الذين طاردوا الكلب، دون القضاء عليه.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وجار العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.