باريس تستضيف الدورة الأولى للحوار السياسي الاستراتيجي بين السودان وفرنسا

استضافت باريس الدورة الأولى للحوار السياسي الاستراتيجي بين السودان وفرنسا، حيث ترأس وفد السودان السفير محمد عبدالله التوم مدير عام الشئون الأوربية والأمريكية بوزارة الخارجية، وشارك فيه ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، بينما ترأس الجانب الفرنسي السفير كريستوفر بيغو، مدير ادارة افريقيا والمحيط الهندي في وزارة الخارجية وشارك فيه فريدريك كلافييه المبعوث الخاص الفرنسي للقرن الأفريقي.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية، أن الحوار بحث القضايا الإقليمية التي تهم البلدين وتم تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال عدد من الموضوعات، وأكد اللقاء ضرورة التعاون بين الجانبين وإحكام التنسيق بين المؤسسات المشاركة في الحوار.

وعلى هامش الحوار، التقى السفير محمد عبدالله التوم، يرافقه السفير عمر مانيس سفير السودان في فرنسا مع المبعوث الفرنسي للقرن الإفريقي، حيث بحث اللقاء سبل التعاون بين السودان وفرنسا لترقية العلاقات وتحقيق السلام والأمن في القارة.