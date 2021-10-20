أستاذ قانون جنائي: مصر استطاعت اقتلاع جذور الإرهاب بفضل الجيش والشرطة

قال اللواء دكتور نبيل حسن، أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، إن «مصر تمكنت من خلال الجيش والشرطة من اقتلاع جذور الإرهاب بصورة يشهد لها القاصي والداني»، مشيرًا إلى أن الدولة لم تكن لتصل إلى تطور الجمهورية الجديدة دون جهاز أمني قوي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن هناك العديد من الأعباء الملقاة على عاتق الشرطة بعد التطور الذي تشهده الطرق في مصر والمدن الجديدة، مؤكدًا أن منظومة الأمن تطور نفسها لتظهر بصورة جيدة تتواءم مع التطورات التي تشهدها مصر.



وأشار إلى أن كل أجهزة الدولة ملزمة بمواكبة التطور الملحوظ وغير المسبوق الذي تشهده مصر خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن جهاز الشرطة يشهد تطورًا في الكم والكيف ويضم ضباطًا متخصصين في العديد من المجالات كالهندسة والطب وعلم النفس الاجتماعي.



ولفت أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، إلى أن عدد والمهارات التدريبية لخريجي كلية الشرطة هذا العام واضحة للعالم كله، مضيفًا أن حفل تخرجهم المقام اليوم يواكب التطورات التي شهدتها مصر خلال الـ6 سنوات الأخيرة.



وذكر أن التدريب العلمي والبدني والنفسي الذي يخوضه الطلاب يزيد درجة الولاء والانتماء والحب للوطن، قائلًا إن الطلاب أعربوا عن استعدادهم للاضطلاع بدور في إرساء قواعد الأمن، قبل أسبوعين من تخرجهم.



وأوضح أن الطلاب درسوا موادًا متعلقة بالمحافظة على حقوق الإنسان والبيئة وما جد عن المجتمعات داخل وخارج مصر، متوجهًا بالتحية إلى الطلاب وأسرهم؛ لأن الدراسة في كلية الشرطة ليست سهلة.



وتابع: «الطالب يخوض كمية من التدريب النفسي والجسدي لا يتحمله أي شخص، ولذلك نجري العديد من الاختبارات قبل الالتحاق بالكلية لأنها تتطلب مهارات معينة لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها الطالب أثناء خدمته».



وشهدت أكاديمية الشرطة حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجين.