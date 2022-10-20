 بسعر 435 جنيها.. الحكومة توافق على إصدار عملات تذكارية لحملة مكافحة الهجرة غير الشرعية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بسعر 435 جنيها.. الحكومة توافق على إصدار عملات تذكارية لحملة مكافحة الهجرة غير الشرعية

محمد عنتر
نشر في: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 3:19 م | آخر تحديث: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 3:19 م

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قرار بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة فئة الجنيهات الخمسة بمناسبة حملة التوعية بمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ونص مشروع القرار على أنه لوزير المالية إصدار عملة تذكارية من الفضة فئة الجنيهات الخمسة تحمل شعار "معا ضد الاتجار بالبشر"، وفقا لمواصفات فنية ونماذج محددة، على أن يُحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة التذكارية بسعر 435 جنيها، وأن يكون سك تلك العملات على مراحل وفقا للاحتياجات الحقيقية للسوق.


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