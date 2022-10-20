أحمد عيد عبدالملك يصدم جماهير الزمالك بخصوص الونش

وجه أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، صدمة لجماهير القلعة البيضاء بسبب محمود الونش، مدافع الفريق الأول، الذي تعرض للإصابة خلال مباراة سموحة في بطولة الدوري، لم يستطع على إثرها استكمال المباراة.

وقال عبدالملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «بوكس تو بوكس»، المذاع على فضائية ETC، :«الونش قد يغيب عن مباراة السوبر، بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها أمام سموحة».

وتابع: «الزمالك أهدر الكثير من البطولات بسبب تفضيله الأداء الجيد على الانتصارات، مباراة الزمالك وسموحة كانت صعبة، وطارق العشري مدرب صعب التغلب عليه بسبب قدراته دفاعيًا، ومن الصعب الوصول ب4 أو 5 فرص محققة».

وأضاف: «لأول مرة في الدوري آرى لاعب يحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة وفريقه خاسر».

وأشار: «إبراهما نداي سيشارك في مباراة الزمالك المقبلة، وابتعد عن مباراة سموحة، بسبب الإصابة».