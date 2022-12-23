فصل 5 طلاب وإلغاء تكليف مدير مجمع خير الله عطيوة بمطروح لعدم الانضباط

قرر عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إلغاء تكليف مدير مجمع مدارس خير الله فضل عطيوة، وإحالة كافة وقائع عدم توافر معايير الأمان، وانعدام الانضباط الإداري والتعليمي بالمدرسة وتدني مستوى النظافة للتحقيق، وفصل 5 طلاب بالمرحلة الإعدادية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة مسار العملية التعليمية، بدأت بتفقد مسار العملية التعليمية بمجمع خير الله فضل عطيوة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة مرسى مطروح خلال الفترة المسائية.

وتفقد وكيل الوزارة الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة وملعب المدرسة، ولاحظ خلو بعض الفصول من المعلمين، أثناء الحصص الدراسية، وعدم انضباط المجمع التعليمي، وضعف الإشراف اليومي، والأهمال في أعمال الصيانة البسيطة قبل انطلاق الدراسة.

وتم رصد عدم تحقيق معايير الأمان بملعب كرة القدم، مما يعرض الطلاب للخطر أثناء ممارسة النشاط الرياضي، وبما يخالف كافة الاشتراطات الصحية وعوامل السلامة المهنية .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إلى تطبيق لائخة الانضباط المدرسي، وتم فصل 5 طلاب بالصف الأول الإعدادي 3 أيام لقيامهم بالتعدي على زميل لهم أثناء اليوم الدراسي مع إحضار ولي الأمر.