الرئيس الروسي يتهم اللجنة الأولمبية الدولية بـ «التمييز العرقي»

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اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللجنة الأولمبية الدولية بـ "التمييز العرقي" ضد الرياضيين الروس.

وفي المنتدى الدولي "روسيا – قوة رياضية عظمة" الذي عقد مساء الخميس، انتقد بوتين عدم إشراك الرياضيين الروس في مسابقات دولية قائلا إن الألعاب الأولمبية تستخدم بذلك "كأداة ضغط سياسي على أشخاص ليس لهم علاقة بالسياسة"، حسب ما ذكرته وسائل إعلام روسية رسمية.

وأضاف بوتين :"هذا يشكل تمييزا عنصريا عرقيا بالفعل."

وقال بوتين إن الدعوة للمشاركة في الألعاب الأولمبية لا تتعلق بتحقيق أفضل الإنجازات الرياضية وإنما تمثل "امتيازا" وفصلا للأمور السياسية عن الرياضة.

وأضاف بوتين أن بلاده لا تزال ملتزمة بالمبادئ الأولمبية مثل التضامن والمساواة وتعتمد على الرياضة باعتبارها "قوة توحيد".

وفرضت اللجنة الأولمبية الدولية قبل أيام تعليقا لأنشطة اللجنة الأولمبية الروسية، لكن قرارا لم يتخذ بشأن السماح بمشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد باريس 2024 وأولمبياد 2026 الشتوي المقرر في ميلانو وكورتينا دامبيتسو، كرياضيين مستقلين.

وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أن القرار بهذا الشأن سيتخذ في الوقت المناسب.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد فرضت في البداية حظر مشاركة رياضيي روسيا وبيلاروس في المنافسات الدولية بعد أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2022 .

لكن قبل أشهر قليلة، أوصت اللجنة الاتحادات الرياضية بالسماح بعودة رياضيي البلدين للمشاركة في البطولات كرياضيين مستقلين وفي المنافسات الفردية وفقا لشروط صارمة.

لكن تلك التوصية لم تشمل أولمبياد باريس 2024 الصيفي وأولمبياد 2026 الشتوي في ميلانو وكورتينا.