الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحزب الله في لبنان

نفذ الجيش الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من ليل الخميس، مزيدا من الهجمات المدفعية والجوية على مواقع لحزب الله الموالي لإيران في لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ هجمات على مواقع مراقبة تابعة لحزب الله، ردا على قصف نفذته الميليشيا الشيعية يوم الأربعاء. كما أغارت طائرة مقاتلة على ثلاثة أشخاص حاولوا إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل. ولم يكن من الواضح في البداية ما إذا كانت هناك إصابات أو وفيات.

وأسفرت معارك بالأسلحة النارية ، جرت في وقت سابق من يوم الخميس، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية عن مقتل شخص واحد في لبنان، بحسب بعثة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لبى طلب اليونيفيل بوقف إطلاق النار خلال عملية إنقاذ عدد من الأشخاص "العالقين" في المنطقة الحدودية. ومع ذلك، قتل أحد الأشخاص.