السيسي عن أحداث غزة: أحد دروس الأزمة الحالية هو إحياء عملية السلام وإعطاء أمل للفلسطينيين بإقامة دولتهم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التحرك من أجل احتواء التطوارت المتلاحقة على خلفية التصعيد في غزة.



وشدد السيسي، خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على ضرورة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة حتى لا يتأثر أكثر من مليوني شخص يعيشون هناك.



وأضاف الرئيس السيسي، أننا نحتاج إلى التعاون لتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب تؤثر على الإقليم بالكامل، لافتا إلى أن أحد دروس الأزمة الحالية هو إحياء عملية السلام وإعطاء أمل للفلسطينيين بإقامة دولتهم على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية



وأشار الرئيس السيسي إلى أن الموقف تجاوز حق الدفاع عن النفس ولا بد من احتواء الوضع بالمنطقة، مضيفا أنه من المهم استمرار تدفق المساعدات ووصولها إلى قطاع غزة



وحذر الرئيس السيسي، من مخاطر نزوح سكان غزة إلى سيناء، مثمنا الجهود المبذولة للسماح بفتح معبر رفح حتى يتم إصلاحه ومن ثم إرسال المساعدات إلى غزة.