وزيرة الخارجية الألمانية تواصل المحادثات بشأن أزمة الشرق الأوسط في إسرائيل ولبنان

تواصل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الجمعة محادثاتها حول أزمة الشرق الأوسط بشأن عواقب الهجوم الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري.

وعقب محادثات في العاصمة الأردنية عمان أمس الخميس، تعتزم بيربوك التوجه إلى إسرائيل صباح اليوم، لعقد اجتماع في تل أبيب مع السياسي المعارض بيني جانتس، وهو أيضا عضو في حكومة الطوارئ لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكانت بيربوك قد أعلنت رغبتها في مواصلة جهودها خلال الجولة لمنع اشتعال حريق في المنطقة بعد هجمات حماس وردود الفعل الإسرائيلية عليها. وفي الوقت نفسه، تسعى الوزيرة إلى إطلاق سراح رهائن حماس، ومن بينهم أيضا مواطنون ألمان.

وعقب ظهر اليوم تعتزم بيربوك إجراء محادثات في العاصمة اللبنانية بيروت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، والقائد العام للقوات المسلحة اللبنانية جوزيف عون، من بين آخرين. وخلال المحادثات ستحاول بيربوك في المقام الأول إقناع القيادة السياسية في لبنان بالتأثير على منظمة حزب الله. وهناك مخاوف من أن يتدخل حزب الله بقوة أكبر من ذي قبل في حرب غزة.