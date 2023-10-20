في الجولة الـ4 لبطولة العالم للشطرنج بشرم الشيخ: المتنافس الأذربيجاني يتصدر وتجميد رصيد بطل مصر

تواصل بطولة العالم للشطرنج للناشئين، المقامة بالصالة المغطاة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، فعاليات التنافس بين المشاركين من مختلف دول العالم، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب الرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمقرر أن تستمر حتى 27 أكتوبر الجاري بمشاركة 2000 مشارك بينهم 600 لاعب ولاعبة من 70 دولة حول العالم.

وينظم منافسات بطولة العالم لناشئي الشطرنج الاتحادين الدولي والمصري للشطرنج، برئاسة أكاكي إشفيلي، وهشام الجندي.

وقال الدكتور هشام الجندي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، إنه يوجد تنافس شديد بين المشاركين في هذه البطولة الدولية، التي تستهدف مشاركين من فئات عمرية مختلفة للذكور والإناث من سن 8 و10 و12 عامًا.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للشطرنج في تصريح اليوم، أن البطولة ترصد مجموعة من الجوائز بواقع 30 جائزة لأصحاب الخمسة مراكز الأولى من كل فئة عمرية، وتتنوع هذه الجوائز ما بين ميداليات وكؤوس، إضافة إلى توزيع شهادات وهدايا لجميع المشاركين في البطولة.

وأكد أن الجولة الرابعة للبطولة اختتمت بصعود المصنف الأول خاجان أحمد من أذربيجان إلى الصدارة مجددًا بعد فوزه على المنافس المصري أدهم حسام، وأصبح رصيد "خاجان" ثلاثة نقاط من أربعة جولات، بواقع ثلاثة لقاءات فوز ولقاء هزيمة.

وتابع: بينما يتجمد رصيد بطل مصر "أدهم حسام" عند نقطة واحدة ونصف النقطة، ويحتفظ بحظوظه في التنافس على المراكز الخمسة الأوائل، لافتًا إلى أن مصر تشارك في هذه البطولة بـ 60 لاعبًا.