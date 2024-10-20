7 شهداء في قصف للاحتلال على رفح وبيت لاهيا وغزة

استشهد سبعة فلسطينيين بينهم طفلة، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال على بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وحي النصر غرب مدينة غزة، رفح جنوبا.

وأفادت مصادر محلية لوكالة «وفا»، بأن مدفعية الاحتلال قصفت منزلا قرب عيادة الشوا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد طفلة وإصابة امرأة بجروح خطيرة.

وأضافت أن الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين بجوار مركز شرطة بيت لاهيا، ما أدى لإصابة 7 مواطنين بينهم طفلة في حالة خطرة.

وقصفت طائرة استطلاع للاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق المزنر في حي النصر غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وأصيب 4 مواطنين بجروح، إثر قصف مدفعي استهدف مجموعة من المواطنين في محيط عيادة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وجنوبا، قصفت طائرات الاحتلال الحربية مجموعة من المواطنين قرب صالة ريماس في خربة العدس بمدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,603 مواطنين، وإصابة 99,795 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.