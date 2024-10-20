 مصرع شاب في حريق شقة بمنطقة أطفيح - بوابة الشروق
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مصرع شاب في حريق شقة بمنطقة أطفيح

محمود عبد السلام
نشر في: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 10:54 م | آخر تحديث: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 10:54 م

لقى شاب مصرعه في حريق نشب داخل شقته في منطقة أطفيح بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع نشوب حريق داخل شقة سكنية بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء لمحل البلاغ، وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطوارئ.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، والذي تسبب في وفاة شاب، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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