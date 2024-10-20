غارات إسرائيلية متواصلة تستهدف مناطق متفرقة في جنوب لبنان وسط محاولات للتوغل البري

أفادت مراسلة روسيا اليوم بأن الجيش الإسرائيلي يشن غارات متعددة تستهدف مناطق متفرقة في جنوب لبنان تترافق مع محاولات للتوغل البري، يتصدى لها "حزب الله" وتجري اشتباكات عنيفة بين الطرفين.



وقالت المراسلة إن الجيش الإسرائيلي شن غارة على بلدة معروب في قضاء صور جنوبي لبنان، وشن غارات أخرى على بلدات الجبين وشيحين والضهيرة ومعروب وكفرشوبا جنوب لبنان.



وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يشن غارات متواصلة على بلدة الضهيرة تترافق مع محاولة جديدة للتوغل بريا في البلدة الحدودية، والاشتباكات متواصلة بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

وأشارت إلى شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدتي زفتا والنميرية وديرقانون ورأس العين جنوب لبنان.

وأفادت في لبنان في وقت سابق بأن الطيران الإسرائيلي قصف بلدة كفر حمام في منطقة العرقوب جنوبي لبنان بقنابل فوسفورية. ونقلت عن مصدر لبناني قوله إن الجيش الإسرائيلي استخدم بشكل متكرر القنابل الفوسفورية الحارقة خلال هجماته على القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان.