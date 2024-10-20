الجيش اللبناني يعلن استشهاد 3 من عناصره في غارة إسرائيلية على الجنوب

أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم الأحد، استشهاد 3 من عناصره في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جنوب البلاد.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «العدو الإسرائيلي استهدف آلية للجيش على طريق عين إبل - حانين في الجنوب، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء».

استهدف العدو الإسرائيلي آلية للجيش على طريق عين إبل - حانين في الجنوب ما أدى إلى سقوط ٣ شهداء.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/wWVY9e6f5f — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 20, 2024

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات متعددة على قرى وبلدات جنوب لبنان، مما أدى لمقتل 18 شخصًا وإصابة آخرين.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن الطيران الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة صريفا ما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء، كما أغار على منزل في بلدة كفردونين وسقوط شهيدين.

ولفتت إلى أن «الطيران الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة برج رحال، ما أدى إلى تدميره وسقوط شهيدين، وتعمل فرق الدفاع المدني على سحبهما من بين الأنقاض».

وأضافت أن قوة إسرائيلية في النبطية، أقدمت على تفجير حي الطراش في ميس الجبل بعد تفخيخه بمواد شديدة الانفجار، وجرفت مقبرة بليدا، وحاولت نسف المباني على أطراف القرى الأمامية.

وأشارت إلى أن «طائرات حربية أغارت على حي كسار زعتر في مدينة النبطية 7 مرات، مما أدى إلى سقوط 4 شهداء مدنيين، وجرح آخرين بعدما استهدفت احدى الغارات مبنى مأهولا في حي آل كمال على طريق النبطية - زبدين قرب محطة الكورال».