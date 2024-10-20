شمال سيناء تستقبل أفواج البرنامج الرئاسي «أهل مصر» لأبناء المحافظات الحدودية

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أفواج البرنامج الرئاسي أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية بشمال سيناء.

وأكدت المديرية، في بيان لها اليوم الأحد، أن الملتقى المجمع لبرنامج أهل مصر بإجمالي 150 مشاركًا من كل محافظة من المحافظات الحدودية، يتم تنفيذه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وانطلق البرنامج، باستقبال المشاركين وعمل اجتماع تعريفي بالرحلة والهدف منها، بجانب تنظيم محاضرات ولقاءات حوارية مع الشباب وجولات حرة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية بالمدينة.



ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برحلات أهل مصر، لترسيخ التواصل المستمر مع المحافظات الحدودية، وتنفيذ رحلات ومعسكرات تثقيفية وترفيهية لأهم المعالم السياحية التاريخية، وزيادة الوعي والانتماء لدى أبناء الوطن، وتنمية روح الأخوة والتعاون والصداقة من خلال اللقاءات، ورحلات أهل مصر.