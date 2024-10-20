سيراميكا: لم نسحتق الخسارة أمام الأهلي ولأول مرة نراه يهدر الوقت

يرى معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن فريقه لعب بشكل جيد أمام الأهلي ولم يكن يستحق الخسارة التي مني بها بنتيجة 2-1.

سيراميكا كليوباترا خسر أمام الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب محمد بن زايد، في الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس السوبر المصري.

وقال معتز البطاوي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أبو ظبي الرياضية»: «أشكر اللاعبين على الأداء الجيد ضد الأهلي، لعبنا بنفس هذه الطريقة الرائعة في أكثر من مباراة أمام الأهلي ولم ننتصر، وأعتقد أننا لم نستحق الخسارة».

وأضاف: «عدم التركيز كلفنا الهدف في البداية والأمر يأخذ بعض الوقت لتستعيد التركيز مرة أخرى.. وهذه المرة الأولى التي أرى فيها الأهلي يهدر الوقت».

وتابع: «مشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات إفريقيا كانت ميزة لهم لخوض المباريات الرسمية.. وبيراميدز لديه فريق قوي ولعب مباراة قوية ضد الزمالك، لكن خسر بركلات الترجيح».

وأتم: «خرجت من قبل وانتقدت التحكيم المصري، لكن اليوم لم تحدث أي أخطاء، والحكم كانت لديه الجرأة ليحتسب 10 دقائق كوقت محتسب بدلًا من الضائع».

ويلتقي الأهلي في النهائي مع الزمالك، الذي تفوق في وقت سابق من اليوم، على حساب بيراميدز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، فيما يلعب سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز في مباراة تحديد المركز الثالث وتقام المباراتين يوم الخميس المقبل.