إسرائيل تتوعد باتخاذ إجراء قانوني ضد ماكرون

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن بلاده ستتخذ إجراء قانونيًا بحق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمنعه الشركات الإسرائيلية من عرض منتجاتها في المعرض الدفاعي «يورونافال»، المقام بالعاصمة باريس الشهر المقبل.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد، إن حظر فرنسا مشاركة الشركات الإسرائيلية بالمعارض العسكرية للمرة الثانية، إجراء «غير ديمقراطي وغير مقبول، خاصة بين الدول الصديقة».

وأضاف: «إسرائيل الدولة الوحيدة على خط المواجهة في الحرب ضد النظام الإسلامي المتطرف، ويتعين على فرنسا، ومعها العالم الغربي برمته، أن يقفوا معنا - وليس ضدنا»، وفقًا لمزاعمه.

ومنعت فرنسا شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض تجاري بحري عسكري مرتقب، في أحدث واقعة تسلط الضوء على التوتر المتزايد في العلاقات بين الدولتين الحليفتين.

وحظرت باريس بالفعل مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض تجاري عسكري في وقت سابق العام الجاري.

وقالت وزارة الدفاع في ذلك الوقت إن الظروف ليست مناسبة للشركات للمشاركة، بينما يدعو الرئيس إيمانويل ماكرون «إسرائيل إلى وقف العمليات في غزة».