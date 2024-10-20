الصفدي ينقل رسالة شفوية من العاهل الأردني إلى الرئيس السوري

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التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين أيمن الصفدي، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد، في دمشق.

وبحسب وكالة «عمون»، نقل الصفدي، رسالة شفوية من الملك عبدالله الثاني إلى الأسد، حول جهود حل الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها، وعدداً من القضايا الثنائية والأوضاع في المنطقة.

ومن المقرر أن يجري الصفدي خلال زيارته، مباحثات مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ.

وستركز المباحثات الثنائية على التنسيق والتعاون بين عمان ودمشق في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، وخاصة الجهود الدولية المبذولة لإيجاد حلول سلمية للصراعات القائمة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المساعي الدبلوماسية لتعزيز التعاون العربي والإقليمي، ومواجهة التحديات المشتركة.