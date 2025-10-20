نظم فريق مستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية والعقلية، بمدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار الاهتمام بصحة المرأة المصرية ودعمها نفسيًا وجسديًا.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن الندوة تضمنت محاضرات تعريفية قدمتها كل من الدكتورة ندى نبيل، أخصائي الدعم النفسي الأول بمستشفى بهية لسرطان الثدي، والدكتورة ريم القطان، المحلل والمخطط الاستراتيجي وأمينة المرأة المركزية بحزب الإصلاح والنهضة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العلمين، أن الندوة شهدت حضورًا مميزًا، ضم عددًا من المتعافيات من مرض سرطان الثدي، إلى جانب العاملين والعاملات بجهاز مدينة العلمين الجديدة، وسط أجواء من التفاعل الإيجابي والدعم المعنوي.

من جانبه، رحب الدكتور مهندس محمد خلف الله بالحضور، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بصحة المرأة باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء المجتمع.

وأكدت الدكتورة ريم القطان، المحلل والمخطط الاستراتيجي، أهمية نشر الوعي بالكشف المبكر للسيدات من سن 20 إلى 39 عامًا، مشيرة إلى أن مستشفى بهية تقدم خدماتها بالمجان وتعمل على تمكين المرأة ودعمها نفسيًا وصحيًا.

وشهد ختام الندوة، كلمات مؤثرة من المتعافيات، اللاتي عبّرن عن فخرهن وإصرارهن على استكمال رحلتهن في الحياة بثقة وتفاؤل، وسط تفاعل كبير من الحضور.