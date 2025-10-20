منصة إكس تطلق خدمة لإعادة توزيع اسماء المستخدمين الخاملة أو غير المستخدمة

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك خدمة لإعادة توزيع أسماء المستخدم الخاملة أو غير المستخدمة.

ستكون هذه الخاصية في البداية متاحة فقط للمستخدمين أصحاب الحسابات مدفوعة الأجر بريميوم بيزنس وبريميوم +.

وتتيح المنصة نوعين من أسماء المستخدمين التي يمكن تداولها في الخدمة الجديدة وهما "أسماء ذات أولوية" (بريوريتي) و"اسماء نادرة" (رير).

ويمكن طلب أسماء المستخدمين ذات الأولوية - والتي غالبًا ما تكون أسماء كاملة، أو عبارات متعددة الكلمات، أو مجموعات أبجدية رقمية - مجانا، مع توقع الرد خلال ثلاثة أيام. ومع ذلك، إذا ألغى المستخدم اشتراكه أو خفض مستواه، فسيعود ملفه الشخصي إلى اسم الحساب الأصلي.

أما أسماء المستخدمين النادرة، مثل "توم@" أو "بيتزا@" وهي أسماء قصيرة جدا أو مطلوبة بشدة، فتخضع لعملية مختلفة. يمكن شراؤها بدعوة من إكس أو إتاحتها من خلال عملية تقديم طلب عام. بمجرد شرائها، تبقى هذه الأسماء مملوكة للمستخدم حتى بعد انتهاء اشتراكه المميز.

يذكر أن ماسك استحوذ على تويتر مقابل حوالي 44 مليار دولار وحول اسمها إلى إكس. وكان قد أعلن في وقت سابق عن ضرورة إلغاء اسماء المستخدم المرتبطة بحسابات خاملة وتوفيرها للمستخدمين الراغبين فيها.