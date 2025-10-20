الأمين العام الجديد لمجلس الشيوخ يبدأ مهامه بلقاء العاملين ومراجعة استعدادات انتخابات اللجان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اجتمع الأمين العام لمجلس الشيوخ الجديد، المستشار أحمد عبدالغني عبدالمجيد، بالعاملين والباحثين القانونيين بالمجلس اليوم.

كان عبدالغني قد تسلم مهام عمله رسميا، خلفا للمستشار محمود إسماعيل عتمان، بعدما تقدم باستقالته أمس الأول في أول أيام انعقاد الفصل التشريعي الثاني بعدما استمر في مهمته 5 سنوات تولى فيها مهام الأمانة العامة للمجلس.

وبدأ عبدالمجيد مهام عمله بمراجعة كل الإجراءات واللوجستيات المتعلقة بالجلسة البرلمانية المقرر عقدها يوم الأحد المقبل لانتخابات اللجان النوعية للمجلس.

ومن المقرر أن يتلقى الأمين العام لمجلس الشيوخ حتى غدا الثلاثاء طلبات أعضاء المجلس حال إبداء رغبة الانتقال من لجنة نوعية لأخرى.

ووضع المجلس على جدول أعماله الأحد المقبل إجراء انتخابات اللجان النوعية لمجلس الشيوخ لتشكيل هيئات مكاتب اللجان التى تشمل اختيار رئيسا لكل لجنة برلمانية ووكيلين وأمينا للسر.

ومن المزمع أن تشهد الساعات القادمة أول لقاء بين رئيس مجلس الشيوخ الجديد المستشار عصام فريد والأمين العام للمجلس المستشار عبدالغني لترتيب تفاصيل العمل خلال الفصل التشريعي الثاني والذي بدأ مهامه رسميا يوم السبت الماضي بعد أداء أعضاء المجلس للقسم الدستوري وإجراء انتخابات هيئة مكتب المجلس.