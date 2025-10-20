 ترامب يدعو إلى وقف القتال في أوكرانيا وتقسيم دونباس - بوابة الشروق
الإثنين 20 أكتوبر 2025 10:09 ص القاهرة
ترامب يدعو إلى وقف القتال في أوكرانيا وتقسيم دونباس

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 20 أكتوبر 2025 - 9:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 أكتوبر 2025 - 9:47 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، إنه يرى أن أوكرانيا وروسيا عليهما تجميد خط المواجهة وإنهاء الصراع، وهو ما سيشمل تقسيم منطقة دونباس الواقعة شرق أوكرانيا نتيجة لذلك.

وقال ترامب، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "نعتقد أن ما يجب عليهما فعله هو التوقف عند خطوط المواجهة التي هم عليها الآن.. والعودة إلى ديارهم، والتوقف عن قتل البشر والانتهاء من ذلك".

وبسؤاله عما إذا كان قد أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بضرورة التنازل عن دونباس لروسيا، أجاب ترامب قائلا: "لا.. لم نناقش هذا الأمر مطلقا".

وكان زيلينسكي، التقى بترامب في واشنطن يوم الجمعة الماضي.

وعلى صعيد متصل، نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، عن مصادر لم تسمها، القول إن ترامب حث زيلينسكي خلال اجتماعهما يوم الجمعة على التخلي عن دونباس بالكامل من أجل إنهاء الحرب.

ومن شأن هذه الخطوة أن تسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتحقيق أحد أهم أهدافه في الحرب التي بدأها في فبراير 2022.

