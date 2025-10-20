تشديد أمني في مطار بفلوريدا بعد رصد برج مشبوه قرب طائرة ترامب

- مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيقا في هذا الشأن

شددت السلطات الأمنية في مطار "بالم بيتش الدولي" بمدينة ويست بالم في ولاية فلوريدا الأمريكية، إجراءاتها الأمنية، بعد رصد برج صيد مشبوه قريب من الطائرة الخاصة بالرئيس دونالد ترامب.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، في تصريح لقناة "فوكس نيوز" الأحد، إن جهاز الخدمة السرية رصد برج صيد قرب مطار بالم بيتش الدولي "له خط رؤية مباشر" للمنطقة التي تقف فيها طائرة الرئاسة.

وأضاف باتيل، أن السلطات الأمنية شددت إجراءاتها الأمنية في المطار ومحيطه، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيقاً بهذا الشأن.

وأكد أنه لم يُعثر على أحد داخل البرج، وأنه تم تكليف فرق من مكتب التحقيقات بجمع أدلة وتحليل بيانات الهواتف المحمولة بالمنطقة.

ووفقاً للقناة، أفاد مسئول في البيت الأبيض بأن ترامب استخدم سلّما صغيرا للصعود إلى الطائرة الرئاسية بسبب إجراءات الأمن المشددة.

وفي 15 سبتمبر 2024 سُمعت أصوات إطلاق نارٍ قرب مكان إقامة ترامب في فلوريدا، وأعلنت السلطات حينها العثور على بندقية في الأحراش القريبة، والقبض على رايان ويسلي روث الذي أُدين لاحقا بمحاولة اغتيال.