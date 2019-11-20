خالد سليم: أستعد لطرح 3 أغنيات جديدة

قال الفنان خالد سليم، إنه يصور حاليًا 3 أغنيات في وقت متزامن وسيطرحهم للجمهور على التوالي.

وأضاف في تصريحات على السجادة الحمراء، قبيل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأربعاء، أنه انتهى من تصوير مسلسل "بلا دليل"، منذ أسبوع وتفرغ تمامًا للغناء.

وعن خسارة وزنه بشكل واضح، قال إن الأمر "كان صعب للغاية للنزول من وزن 123 كيلو إلى 89 كيلو حاليًا"، موضحًا أنه اتبع نظامًا غذائيًا قاسيًا.

وانطلقت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى الجمعة 29 نوفمبر الجاري.

ويعرض المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضًا لأحدث الأفلام العالمية المشاركه به، ومن الأفلام المصرية المقرر مشاركتها في الدورة الـ41 من المهرجان: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".

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