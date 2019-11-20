تسلمت الفنانة الشابة منة شلبي، جائزة الفنانة الراحلة فاتن حمامة للتميز، وقدمت إليها الجائزة الفنانة هند صبري.

ويمنح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي جائزة فاتن حمامة للتميز، لفنانين تمكنوا من تحقيق إنجاز سينمائي ملموس خلال فترة وجيزة من مسيرتهم الفنية.

وقالت منة شلبي: "أهدي هذا التكريم لكل مخرج آمن بي، موجهة الشكر إلى عدد من المخرجين على رأسهم يوسف شاهين ويسري نصر الله ومحمد خان وكاملة أبو ذكري، ومريم أبو عوف".

وانطلقت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى الجمعة 29 نوفمبر الجاري.

ويعرض المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي".

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضًا لأحدث الأفلام العالمية المشاركه به، ومن الأفلام المصرية المقرر مشاركتها في الدورة الـ41 من المهرجان: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".

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