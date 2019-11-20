رئيس بينارول: لسنا مندهشين من تألق فالفيردي مع ريال مدريد

ظهر خورخي باريرا رئيس نادي بينارول الأوروجوياني في حوار صحفي مع "آس" الإسبانية، لتناول آخر المستجدات حول فريق بينارول بعد المباراة ضد فريق نادي ناسيونال، والتي شلت القارة بأكملها، كما تطرق الحديث عن نجم ريال مدريد، فيدي فالفيردي، والذي كان بدايته مع بينارول.

في البداية تحث عن ناديه بينارول: «الهدف المحلي لهذا العام هو الحصول على البطولات الثلاثة التي نشارك فيها هذا الموسم، كما علينا الهدوء والاتزان لكي نفوز ببطولة الدوري المحلي للموسم الثالث على التوالي».

وعن سؤاله، هل تعتقد أن الكلاسيكو في أوروجواي مثل ريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا؟

أجاب خورخي: «كل بلد لديه ثقافته وخصوصياته، وهذا يجعل من الصعب للغاية المقارنة بين الكلاسيكو في كلا البلدين، ففي إسبانيا يوجد أكثر من كلاسيكو، ويعتبر ريال مدريد وبرشلونة هو الأكثر شعبيةً».

ثم سئل، ما الذي يتبادر إلى الذهن عندما أذكر أمامك اسم بينارول؟

فأجاب على الفور: «العظمة بلا شك، مع بينارول كمشجع، فإن الشيء الأكثر إثارة الذي أتذكره هو الحصول على البطولة الخامسة لكأس ليبرتادوريس دي أمريكا مع المدرب دييجو أجيري، لقد كان إنجازًا رائعًا حقاً».

ثم سئل، في كرة القدم للسيدات يحققن نتائج جيدة للغاية. هل تعتقد أنه في أوروبا تقديم الدعم لانتشار كرة القدم النسائية؟

أجاب رئيس بينارول: «تشهد كرة القدم النسائية في أوروجواي تطوراً كبيراً، كما فاز بينارول يوم الأحد الماضي بالبطولة الثلاثية للسيدات وهذا نتيجة لمسار العمل والتفاني والتضحية التي نتبعها، ومؤخراً أصبح العنصر النسائي مهم للغاية خاصةً على المستوى الرياضي ويجب أن يبدأ الاهتمام بالدوريات النسائية في كافة دول العالم وليس في أوروبا وحدها».

ثم تطرق الحديث إلى لاعب ريال مدريد الإسباني فالفيردي، والذي كانت بداياته مع فريق نادي بينارول الأوروجواياني، فقال خورخي: «لسنا مندهشين من حالة التألق التي يعيشها فالفيردي حالياً، علاوة على ذلك، فإنه سيستمر في التطور والتألق بشكل كبير حيث يعتبر واحد من المواهب العظيمة في كرة القدم العالمية، ولاشك أن جميع الأوروجوانيين يشعرون الآن بالفخر لوجود موهبة بحجم فالفيردي».