انطلقت اليوم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 بدار الأوبرا المصرية، وحضر حفل الافتتاح عدد كبير من النجوم، وكان للفنانين وزوجاتهم ظهورًا بارز، مثل الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي، والفنان حسين فهمي وزوجته، والفنان محمد فراج وخطيبته الفنانة بسنت شوقي، والفنان آسر ياسين وزوجته، والفنان شريف سلامة وزوجته الفنانة داليا مصطفى.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى يوم الجمعة 29 نوفمبر. ويعرض المهرجان أكثر من 150 فيلما من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروض لأحدث الأفلام العالمية المشاركة به، ومن الأفلام المصرية المقرر مشاركتها في الدورة الـ41 من المهرجان "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".

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